AALBORG: En flok biler fra Aalborg Øst kørte fredag eftermiddag i optog, over for rødt flere steder med katastrofeblinklysene tændt, og det førte til en stribe anmeldelser fra bilister, der følte sig stærkt provokeret af bilerne.

Anmeldelserne kom fra omkring klokken 15.30 og i tiden kort derefter.

- Bilisterne kørte stærkt provokerende, tudede med deres horn, kørte ud i kryds og blokerede dem med to biler, så de andre kunne køre over for rødt, forætller vagtchef Poulæ Badsberg, Nordjyllands Politi.

Han formoder, at der var tale om et bryllupsoptog med deltagelse af en stribe biler, hvor ejerne af flere af dem var af anden etnisk herkomst, som vagtchefen udtrykker det.

- Vi fik fat i en af dem, der kørte over for rødt. Han får emn bøde og et klip i kørekortet for sin forseelse. Derudover fik vi adressen på en af de andre bilister i optoget, og vedkommende var også af anden etnisk herkomst, konstaterer vagtchefen.

Bilerne kørte ad en rute helt fra Humlebakken i Aalborg Øst, ad Hadsundvej ind til midtbyen, hvor ruten gik over Nytorv og senere ad Jyllandsgade videre helt ud på motorvejen, hvorfra det fik sydover.

- Vi fik også anmeldelser fra bilister på motorvejen, hvor optoget kørte både i nødsporet og de øvrige spor med katastrofeblinklysene i gang, fortæller vagtchefen.

- Men vi havde desværre ikke flere patruljer til rådighed, så det blev ved, at vi fik fat i en af bilisterne, og så forsvandt de øvrige ellers på motorvejen nede ved Hobrokanten, fortæller vagtchefen.

Poul Badsberg fortæller, at Nordjyllands Politi fik "langt over en halv snes anmeldelser" fra bilister, der følte sig provokeret af optogets bilister.