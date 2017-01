ØSTERILD: Torsdag eftermiddag i sidste uge blev et busskur på Østerild Byvej ødelagt, da en person i en mørk bil ramte skuret og smadrede et par glasvægge.

Et vidne tog et foto af bilen, og da nogle af de ansatte fra Thisted Kommune senere var ude for at se på skaderne, fik de en kopi af billedet.

Man da det ikke var muligt for kommunen umiddelbart at identificere bilen, blev det anmeldt til Thisted Politi, hvor man regner med at få fundet frem til bilisten.

Skulle andre vidner kende til bilen, kan der også ringes til politiet på telefon 114.