VESTERVIG: Midnat mellem fredag og lørdag gik det galt for en 53-årig mandlig bilist på vej mod øst ad Vestergade i Vestervig.

Ifølge Thisted Politi mistede bilisten åbenbart herredømmet over bilen måske på grund af glat føre og ramte derefter et el-skab, to postkasser, en campingvogn og til sidst et stakit.

Hverken den 53-årige eller hans passager kom noget til og der var heller ikke mistanke om spirituskørsel.