HJØRRING: Hvis man vil ind og se det nye Vendsyssel Teater på den officielle åbningsdag 14. januar skal man have billet. Det er af hensyn til brandsikkerheden.

Til gengæld er billetterne til alle forestillinger og arrangementer gratis.

- Man skal have billet, fordi vi kun må have 1200 personer i huset ad gangen for brandmyndighederne, siger teaterdirektør Lars Sennels.

- Når det er et krav med billet undgår vi samtidig, at folk går forgæves.

Lars Sennels forventer, at 4000-5000 mennesker lægger vejen forbi 14. januar.

På åbningsdagen bliver der også aktiviteter på pladsen foran teatret. Her skal man naturligvis ikke have billet.

Man kan få gratis billetter på teatret eller via hjemmesiden, hvor hele programmet for dagens forestillinger, koncerter og arrangementer kan ses.