Til gengæld bliver en af dem, der sikrede sig billet, udtrukket til at klippe snoren ved den officielle åbning. Det bliver altså hverken borgmester Arne Boelt eller en anden VIP, der får den opgave. Det nye teater skal bruges af alle og derfor skal det indvies af en borger, lyder begrundelsen.

HJØRRING: Folk er helt vilde for at komme på en gratis guidet rundvisning i det nye teater på åbningsdagen 14. januar. Vendsyssel Teaters 750 gratis rundvisningsbilletter til åbningen af det nye teater røg på en halv time.

Folk er vilde med at komme på teaterrundvisning

Folk er vilde med at blive vist rundt i det nye teater på åbningsdagen. Her ses teaterdirektør Lars Sennels foran teatret. Foto: Bent Bach

