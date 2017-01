BRØNDERSLEV: En gennemsnits-forbruger i Brønderslev kan spare 4.000-5.000 kr. på varmeregningen i og med, at Brønderslev Varme A/S investerer i varme fra solpaneler og fra et flisfyr. Det oplyste formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V), da det ny anlæg - et såkaldt CSP-anlæg blev sat i drift.

Solvarmeanlægget kører fint, og nu venter man bare på solen, så varmen kan glæde i forbrugernes radiatorer.

Lasse Riisgaard understregede, at det har været en stram tidsplan, men at den er holdt.

- Da vi i februar indgik kontrakt med Aalborg CSP, vidste vi godt at det ville blive snert på med fristen, for at udløse et milliontilskud fra EUDP-midlerne, oplyste Lasse Riisgaard.

- Vi har dog hele tiden været trygge ved det samarbejde, der har været med alle entreprenører, der har været tilknyttet projektet.

- Alle har gjort en kæmpeindsats, stået i mudder til knæene, for at dette skulle lykkes og det er vi i bestyrelsen og forbrugerne meget taknemmelige for, når tidsplanen har været stram i gennem hele forløbet.

- Vi kan nu principielt begynde at levere varme til vore forbrugere på vores CSP-anlæg.

Dette sagt velvidende, at solen nok først for alvor vil være gunstig nok, når vi kommer til april - men vi er klar - og det er det der betyder noget.

- CSP-anlægget er jo kun en del af hele vort store projekt, fortæller Lasse Riisgaard.

Der skal også etableres et flisværk. Der er alle opført en del af dette værk - nemlig en del teknik.

- Flisværket er færdig til november og vil sammen med solanlægget sikre, at vi fortsat kan levere varme til vore forbrugere til en konkurrencedygtig pris. - Havde vi ikke igangsat dette projekt, ville varmeprisen for en gennemsnitsforbruger stige med mellem 4.000 kr. og 5.000 kr., som følge af at politikerne på Christiansborg har besluttet, at det grundtilskud til kraftvarmeproduktion, som vi i dag får, bortfalder.

- Vi håber endda at vi kan sænke prisen yderligere end vi faktisk allerede har gjort de seneste tre år, oplyser Lasse Riisgaard.