HELE LANDET: Danskernes appetit på biler er tilsyneladende endeløs. 2016 slår alle rekorder og overgår suverænt salget i 2015, da der for første gang blev solgt mere end 200.000 biler i Danmark. Det skriver Finans.

2016-rekorden kommer til at lyde på omkring 220.000 solgte biler.

- 2016 bliver endnu et år med rekordsalg af personvogne og endnu et år, hvor forhandlerne har forbedret økonomi og indtjening. Men indtjeningsniveauet er stadig på et lavt niveau sammenlignet med andre brancher, siger Thomas Møller Sørensen, direktør i Bilbranchen under DI, til Finans.

Samlet har bilbranchen ifølge en analyse baseret på 2015-regnskaber fra Dansk Aktie Analyse været i stand til at hæve omsætningen med 12 pct. fra 51,8 mia. kr. til 58 mia. kr.

- Udefra set er det det ene succesår efter det andet, fordi omsætningen stiger, men indtjeningen følger ikke med i samme takt, fordi marginalerne er lave, siger Jens Brendstrup, direktør i Autobranchen Danmark, til Finans.

Thomas Møller Sørensen tvivler på, at bilsalget igen i 2017 kan sætte rekord.

- Jeg tvivler, fordi vi kommer op på 220.000 i år. Jeg tror på noget tilsvarende, men måske en lille smule lavere, siger han.

Jens Brendstrup derimod gætter på, at rekorden for indeværende år bliver slået:

- Det tror jeg. Vi kan se stigende forbrugertillid, og at pengene sidder lidt mere løst, og så har vi stadig en af Europas ældste bilparker, siger han.