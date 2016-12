HELE LANDET: Kun fire danske film har i år solgt nok billetter til at ende på listen over de 25 mest sete film i biograferne. Det er syv færre end sidste år. Set fra dansk films perspektiv har biografåret derfor langtfra været en succes. I alt har danske film solgt 2,7 millioner billetter her kort før udgangen af 2016. Det er væsentligt færre end de foregående år, hvor tallet har ligget et godt stykke over tre millioner. Dermed er 2016 det dårligste biografår for dansk film siden 2009.

Det skriver Politiken torsdag.

Tallene får Danske Biografers formand Kim Pedersen til at finde de helt store ord frem. Ifølge ham er dansk film på "katastrofekurs" og ved at miste sin "folkelige opbakning".

Flaskepost fra P topscorer

Problemet er, siger biografernes formand, at der i dansk film bliver produceret for mange smalle film på et lavere budget, og dem er publikum ikke interesseret i at se.

- Publikum søger mod svinedyre film i svinedyre biografer. Selvfølgelig skal vi støtte de smalle film, men der er kommet ubalance. De smalle film bliver støttet i alt for udstrakt grad, siger han til Politiken.

Sidste år præsterede 10 film at trække mere end 200.000 i biografen. I år lykkedes det kun for fire film. Alle fire var det, Kim Pedersen kalder "high budget", og tre af dem var i øvrigt produceret af Zentropa, der således alene står for 1,2 millioner af de solgte billetter, for eksempel til topscoreren ’Flaskepost fra P’, som er blevet set i biografen af mere end 700.000.

Manglede børnefilm i ferier

Det Danske Filminstitut, DFI, medgiver, at der i 2016 har været for få store danske dramaer, som kunne trække folk i biografen. Ifølge direktør Henrik Bo Nielsen er det en af forklaringerne på, at danske films andel af biografmarkedet i år ender på 21-22 procent mod et gennemsnit de foregående 10 år på 26,6.

- Der manglede også danske børne- og familiefilm i en af de store ferier, hvor de ellers plejer at være. Det kan man godt aflæse i resultatet. Men det er svært at se, at det skulle være udtryk for en tendens. Hvis du kigger tilbage på de sidste 10 til 15 år, er der bare nogle år, som stikker ud, siger han.