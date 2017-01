AALESTRUP: Skuespiller Rasmus Bjerg havde engang en drøm - en drøm om at blive operasanger.

Det var dengang, da han som amatørskuespiller havde roller i operetter og musicals, og folk roste hans stemme og sang.

Som bekendt ville skæbnen det anderledes, og Rasmus Bjerg er i dag nok mest kendt for sin evne til at få publikum til at grine.

Den muntre skuespiller er dog stadig en rigtig dygtig sanger, og dét bliver der mulighed for at opleve torsdag 19. januar, når Rasmus Bjerg sammen med Prinsens Musikkorps giver nytårskoncert i Aalestrup Idrætscenter.

Rasmus Bjerg er selv opvokset i en lille by ved Kolding, og han glæder sig til at komme med Prinsens Musikkorps på turné.

- Det er en fantastisk mulighed for at komme ud i de små kroge af landet, og det glæder jeg mig meget til.

- Det er rart at komme ud og møde publikum der, hvor de er. Og hvor der måske ikke er de samme muligheder for at få koncert- og teateroplevelser som i de store byer.

- Jeg glæder mig til forhåbentligt at kunne give folk en god oplevelse, siger Rasmus Bjerg, der senest bl. a. har gjort sig bemærket i TV2-programserien "En bid af historien" og som medvært i forbindelse med overrækkelsen af Danish Music Awards 2016.

Til nytårskoncerten i Aalestrup kan publikum opleve et meget blandet repertoire.

Rasmus Bjerg vil blandt andet sende en musikalsk hilsen til en af Danmarks mest folkekære sangere, John Mogensen, som han selv personificerer i en ny film af Ole Bornedal.

- John Mogensen havde en mave, der minder lidt om min.

- Måske var det derfor, jeg blev spurgt, bemærker Rasmus Bjerg med et smil på læben.

I øvrigt ser årets nytårssolist i Aalestrup med forventning frem til det forestående musikalske samarbejde med Prinsens Musikkorps.

- Jeg glæder mig helt vildt meget. Det er en udfordring specielt for mig, men jeg ved, at de er virkeligt dygtige musikere, og at vi alle føler en stor glæde ved musikken, siger han.