KØBENHAVN: Når Metallica i næste måned spiller i den spritnye multiarena Royal Arena i Ørestaden, kan det blive med opvarmning ved Iotunn, dansk metal-band med Bjørn Wind Andersen som trommeslager.

Iotunn er nemlig blend 10 danske band, som er med i opløbet om at være "supportere" ved det amerikanske verdensnavns fire, totalt udsolgte koncerter - med 15.000 publikummer til hver.

Hver af de fire aftener får et dansk metalband chancen for at spille som "support", Hvem de fire bliver, afgøres via en internetafstemning blandt i alt 10 navne.

- Vi ved faktisk ikke, hvem det er, der har sat os på listen, fortæller 30-årige Bjørn Wind, der fik sin første musikalske opdragelse i på musikskolen i Hanstholm, hvor han boede indtil 15 års-alderen.

I internetafstemningen har Iotunn ifået baghjul af nogle af de andre navne. Men der er mulighed for at stemme indtil midnat fredag 20. januar.