HELE LANDET: En kombination af mange julerejsende og stærk blæst har mandag eftermiddag nærmest sat trafikken i stå på dele af Storebæltsbroen.

Det er særligt strækningen fra Fyn til Sprogø, hvor bilerne snegler sig afsted, oplyser Vejdirektoratet.

Her anslår vagthavende Nicholas Petersson, at der er tale om en kø på tre-fire kilometer.

- Det går meget stille derude. Jeg tror, det er på grund af kraftig vind og juletrafikken, der skal afvikles.

Omkring klokken 14 vurderer han dog, at de fleste julerejsende er nået hjem. Men i timerne fra klokken 11 har det været slemt.

- Det har især været på Fyn, mellem Aarhus og Vejle og på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at det er gået meget langsomt. Det virker til så småt at stilne af, siger Nicholas Petersson.

Omvendt er nedtællingen for alvor startet til stormen Urds komme.

Ifølge DMI har man siden mandag middag langs den jyske vestkyst kunnet opleve vindstød af stormstyrke, mens man i resten af landet også vil opleve ret kraftige vindstød.

Vejdirektoratet advarer i Nordjylland om kraftig vind på Aggersundbroen. Vinden kan påvirke kørslen.

Mandag aften tager vinden til over hele landet, og i Vest- og Nordjylland når vindstyrkerne op på storm med vindstød af orkanstyrke.

- Her bliver udfordringen nok ikke kødannelser, men trafikale problemer i form af væltede træer og skilte, siger Nicholas Petersson fra Vejdirektoratet.

Hos Sund og Bælt er meldingen, at det i løbet af natten kan komme på tale helt at lukke Storebæltsbroen. Det sker, hvis vinden kommer over 25 sekundmeter.

/ritzau/