NORDJYSKE følger blæsevejret dagen igennem. Se DMI’s varsel her .

Men her til formiddag var der allerede skumtoppe på bølgerne ved Vesterhavet, viser de billeder NORDJYSKEs fotograf Bent Bach har taget ved havnen i Hirtshals.

HIRTSHALS: Det er først for alvor mandag aften, at blæsevejret, som har fået navnet Urd, viser tænder i blandt andet Nordjylland.

