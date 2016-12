HIRTSHALS: Stormen som har fået navnet Urd, er taget til i styrke og viser nu for alvor tænder.

DMI har udsendt varsel om storm med vindstød af orkanstyrke, og kort efter klokken 18.30 kunne DMI fortælle, at stormen nu har stormstyrke i middelvinden og orkanstyrke i de stærkeste vindstød. Det vil sige, at vindstøddene er over 32,5 meter i sekundet.

Her til formiddag var der allerede skumtoppe på bølgerne ved havnen i Hirtshals. Ved Rødhus var stranden mandag eftermiddag stort set forsvundet, og i Løgstør slog vandet ind over bolværket, uden det dog mandag eftermiddag var kritisk.

Ifølge DMI er højeste vindstød, der er målt klokken mellem klokken 15 og 18 mandag på Rømø, hvor der blev målt 37,6 meter i sekundet. Inden klokken 12 blev der målt 29,2 meter i sekundet ved Hanstholm. Klokken 19.35 ligger middelvinden ifølge DMI på 27 meter i sekundet ved Hanstholm og 25 meter i sekundet ved Hirtshals.

Politiet melder om væltede træer og stilladser rundt om i landet.

Et fly fra Island måtte opgive at lande i Københavns Lufthavn og blev omdirigeret til Rønne.

NORDJYSKE følger blæsevejret dagen igennem.

Følg også med i ritzaus livedækning af stormen.