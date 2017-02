FREDERIKSHAVN: En ny udstilling om Frederikshavn Havn fra 1806-2018 med fokus på havneudvidelserne, som Nordjyllands Kystmuseum står bag blev i går åbnet af borgmester Birgit Hansen, der selv er meget glad for at være borgmester i en kommune med to driftige erhvervshavne.

- Jeg er stolt over at bo i en kommune, hvor erhvervsliv, kulturinstitutioner og ildsjæle trækker i samme retning. Hvor man i fællesskab lægger energi i at skabe noget, som vi alle nyder godt af. Jeres kærlighed til havnen og jeres entusiasme skinner tydeligt igennem.

Hun roste den nye udstilling:

- Hvor er det en spændende udstilling, I har lavet. Og sikke et arbejde, der ligger bag. Jeg vil gerne sige tak til jer, der har bidraget med viden og praktisk arbejde. Jeg er sikker på, at mange vil sætte kurs mod udstillingen i de kommende måneder.

Talen beskrev også den fornemmelse at stå her 16 måneder før den store havneudvidelse skal være færdig 1.maj.

- Udstillingen er yderst relevant. Vi bliver alle klogere på byens historie. Det er fascinerende, at indbyggerne i Fladstrand for flere hundrede år siden levede af de samme ting, som vi gør i dag. Byens styrker var de samme. Både dengang og nu var havnen omdrejningspunkt. Den er Frederikshavns sjæl. Det er herfra, vores bys fortælling går, sagde bormester Birgit Hansen.

Det er interessant, at Frederikshavns udvikling er bestemt af dens placering på søkortet. Beliggenheden er alfa og omega. Vi har altid forstået at udnytte, at en af verdens travleste sø-ruter går lige forbi - at farvandet langs vores kyst er tæt befærdet af skibe.

Og når godtfolk kommer forbi, skal der handles. Frederikshavnere har altid været gode handelsmænd. Utallige varer er gennem årene blevet udskibet til Norge, England og Sydeuropa - ja, til hele verden. Og andre varer er kommet retur. Skibsfarten og beslægtede erhverv har haft gode kår.

Frederikshavns udvikling skyldes dog ikke kun handel og skibsfart. Byen er også vigtig set fra et militært synspunkt. Allerede for flere hundrede år siden fik flåden øjnene op for beliggenheden.

Frederikshavn Havn blev kraftig udvidet fra 1956-62 med den nye flådehavn, som også er en del af den nye udstilling. Flådestationen har stor betydning for væksten. Den bidrager med arbejdspladser, øger bosætningen og er med til at fremme omsætningen i byens erhvervsliv. Og i øjeblikket er der ovenikøbet en større renovering i gang. Vi er rigtig glade for, at flådestationen ligger her i vores kommune.

- Når jeg kigger på udstillingen, bliver jeg grebet at plancherne om den nuværende havneudvidelse. Den er beskrevet så levende. Vi bliver mødt af nærværende historier, og vi kommer virkelig ind under huden på folk. Havneudvidelsen får kød og blod.

I det hele taget viser udstillingen, hvor stort det er, at vi udvider havnen. Vi kan alle se, hvordan det skrider fremad.

Ude i virkeligheden er havneudvidelsen efterhånden også meget synlig. For ikke så længe siden var jeg forbi Bangsbo Fort. Jeg var meget betaget. Havneudvidelsen får en ekstra dimension, når man ser den sådan lidt fra oven. Det var spændende at se på de nye kajarealer. De vokser sig bare støre og større og snor sig ud i havet.

- Og når jeg sidder på mit kontor på Rådhuset, kan jeg af og til høre en dump lyd. Det er havnearbejderne, som efterrammer spunsene, eller - i daglig tale - banker pælene på plads. Jeg er kommet til at holde af det lydtæppe. For mig er det billede på vækst og fremskridt.

Jeg ved, at der er mange, der ser mig som havneborgmester. Som hende, der altid taler om de to store erhvervshavne, som vi har i vores kommune. Det er en rolle, som passer mig ganske glimrende. For det er i høj grad havnene, vi skal leve af i fremtiden. Er der liv på havnene, er der liv i byerne. Jeg er stolt over at kunne sige, at vi er en by, der virkelig vil vores havn.

Sådan sagde borgmesteren i sin tale.

Der er ingen tvivl om, at 2018 bliver et år, der skriver sig ind i historien for Frederikshavn, når den nye havneudvidelse tages i brug omkring 1. maj.

Havnedirektøren Mikkels Seedorff er allerede i gang med at overveje, hvordan og hvornår "havneudvidelsen-indvielsen" skal foregå, og den første markering skete altså tirsdag i stadsarkivets udstillingsareal mellem Frederikshavn Bibliotek og rådhuset.

Museumsinspektør på Nordjyllands Kystmuseum Hans Munk Petersen har stået for udstillingen, der handler om havneudvidelserne i 2018,1956-62 og 1895 samt den første havn i Frederikshavn i 1806.

2018 er som de flest ved en kæmpeudbygning af den eksisterende havn. 1956-62 fik vi flådestationen og fiskerihavnen, mens havnen i 1895 også blev udvidet kraftigt til en erhvervshavn.

Ved åbningen af udstillingen fortalte man også, at selvsamme Hans Munk Petersen arbejder på en bog om havnens historie, som skal udkomme om et års tid.

Man har valgt at vise havneudstillingen ved rådhuset, fordi havnen er Frederikshavns dna, og derfor vigtig at kende for nye borgere, der flytter til kommunen.

- Der er intet sted i Danmark, hvor lokalbefolkningen føler så stort et ejerskab til havnen, som her i Frederikshavn, mener havnedirektøren, som er både glad og ydmyg for at drive frederikshavnernes havn.

Udstillingen Frederikshavn Havn 1806-2018 kan ses forskellige steder frem til åbningen af den nye havn.

De næste måneder skal man som sagt gå til stadsarkivs foyer for at se udstillingen, derefter til Bangsbo Forts billetsalgs bygning i løbet sommeren og derefter til Bangsbo Museum.