HOBRO: Håndboldstævnet Julecup har igen i år vist sig at være en stor succes. Med hele 84 tilmeldte hold har det ikke været muligt for arrangørerne bag stævnet at få proppet flere hold ind på de fire baner, der 27. og 28. december har lagt gulv til håndbold i Hobro.

- Det er fantastisk, at der er så stor interesse for vores stævne. Det er det, der driver værket, siger Lone Sørensen, der har arrangeret håndboldstævnet.

For andet år i træk har håndboldklubben Rosendal HIK, der står for stævnet haft både Hobro Idrætscenter og Rosendal Idrætscenter i brug for at kunne afvikle de mere end 150 kampe, det er blevet til henover de to dage.

Udviklingen er også til at tage at føle på, for fire år siden var der tilmeldt 25 hold.

- Vi havde ikke drømt om, at vi skulle få brug for to haller, da vi startede for fire år siden, siger Lone Sørensen.

Yderligere fjorten hold havde tilmeldt sig, men måtte nøjes med en plads på ventelisten.

- Vi arbejder med et først til mølle princip, men til næste år bliver vi nødt til at overveje, om vi skal have en tredje hal i brug, siger Lone Sørensen.

Succesen afhænger selvsagt af, om de unge mennesker har lyst til at bruge deres juleferie på at tonse rundt i en hal. Men med godt 850 spillere tilmeldt lader det ikke til at være et problem. En af dem, er 13-årige Jonas Fur Bay.

- Det er fedt, fordi man får spillet en masse håndbold på en enkelt dag. På den måde kan vi være klar, når sæsonen begynder igen efter nytår, siger han.

- Samtidig er det sjovt at møde nogle andre hold, end vi er vant til.