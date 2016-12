LØKKEN: Krudtet skulle i mere en én forstand brændes godt og grundigt af på årets sidste dag, hvor der både blev surfet, badet, dykket løbet i Vendsyssel.

- Det er jo sidste chance for at komme i vandet i år, lyder det fra medlem af Løkken Sportsdykker klub, Gert Kristiansen, mens skumsprøjt og bølger pisker ind over Løkken Læmole. Det er tid til det traditionelle nytårsdyk fra molen, og en hård vind til kuling afskrækker ikke de 15 vovehalse fra klubben.

- Nej, det er ikke farligt. Vi har rimelig godt styr på strømforholdene og vi er klædt godt på, fastslår Gert Kristiansen i sin tætsiddende tørdragt.

Over den urolige brænding flyver kitesurfere rundt i luften i halsbrækkende manøvrer og inde ved stranden er nogle vinterbadere i mere bar figur også på vej ud i bølgerne.

Et stort publikum følger aktiviteterne fra strandbredden, og hist og her bliver der allerede skålet i champagne eller noget der ligner.