USA: Den svenske møbelgigant Ikea har indgået et forlig på 50 millioner dollar - godt 358 millioner kroner - i erstatning til tre amerikanske familier. Det sker, efter at tre børn er blevet dræbt af Ikeas populære kommode "Malm", der væltede ned over dem.

Det fortæller den advokat, der repræsenterer de tre familier i sagen mod Ikea, ifølge amerikanske NBC News.

Dødsfaldene førte til, at Ikea trak flere end 29 millioner kommoder tilbage fra blandt andet det amerikanske marked. Ikea i USA fortalte i sommer, at man ligeledes ville stoppe med at sælge det populære produkt.

Ikea har dog ikke trukket kommoderne tilbage fra det danske marked, da de ifølge Ikea i Danmark lever op til alle de krav, der stilles til produktet herhjemme.

De tre amerikanske familier vil nu dele den økonomiske erstatning, oplyser deres advokat.

Ud over erstatningen til familierne har Ikea doneret 50.000 dollar - godt 358.000 kroner - til tre børnehospitaler i USA, ligesom at 100.000 dollar - godt 717.000 kroner - vil blive doneret til børneorganisationen Shane’s Foundation.

Dødsulykke hver 14. dag i USA

De tre dødsulykker skete i henholdsvis februar 2014, juni 2014 og februar 2016.

Siden ulykkerne har der været øget fokus på at sikre møbler i USA.

Ikea har således opfordret deres kunder til at montere de møbler, der kan monteres, på væggene, ligesom at møbelgiganten har udleveret det nødvendige værktøj til dette til kunderne.

Ifølge den amerikanske forbrugerorganisation Consumer Product Safety Commission (CPSC) dør der et barn hver 14. dag i USA som følge af møbler, der vælter ned over dem.

Samtidig er der hver eneste time et barn, der kommer til skade i USA som følge af væltede møbler. Det svarer til, at flere end 25.000 amerikanske børn kommer til skade om året.

/ritzau/