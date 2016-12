SKOVSGAARD: Efter nogle måneder i landflygtighed hos SFO’en i Skovsgaard kan børnene fra Skovsgaard Børnehave i Jammerbugt Kommune se frem til, at de kan vende hjem til deres institution igen 2. januar.

Deres børnehave har nemlig været lukket en god del af efteråret som følge af, at der blev opdaget rotter.

- Det var ikke sådan, at de pilede hen ad gulvet, men der blev fundet ekskrementer efter skadedyrene. Derfor blev børnehaven straks lukket, og der blev med det samme lagt en plan for en genhusning, siger Diana Lübbert Pedersen, skole- og dagtilbudschef i Jammerbugt Kommune.

Nu er børnehaven fri for rotter, og den er ved at blive ren- og klargjort til, at børnene kan vende tilbage.