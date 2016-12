NORDJYLLAND: Tre mænd er nu varetægtsfængslet i sagen om et voldsomt angreb på en pengeautomat hos Jyske Banks filial i Odder forleden.

Alle er fængslet frem til 17. januar.

- Ingen er endnu blevet sigtet for andre lignende forhold, men det kan ikke afvises, at det vil ske på et senere tidspunkt, siger anklager Rasmus Gyldenløve fra Østjyllands Politi.

Han hentyder til, at politiet har registreret en stribe lignende sprængninger af pengeautomater rundt om i landet.

Derfor vil politiet undersøge, om der er grundlag for at sigte de tre nu fængslede mænd for andre angreb end det aktuelle.

Beboere vækket af brag

Sprængningen af pengeautomaten i Odder skete kort før kl. 02 natten til tirsdag.

Efter det voldsomme brag blev beboere i bygningen evakueret. Myndighederne vurderede, at der var risiko for sammenstyrtning.

Politiets jagt på mistænkte førte til anholdelser af i alt tre mænd. To af mændene blev fængslet tirsdag, den tredje blev fængslet onsdag.

Alle tre er i 30’erne. En er fra Vejle, og en anden har hjemme i Viby J.

Partisansøm smidt ud fra flugtbil

I øvrigt kom det til dramatik under politiets jagt på en stor, mørk personbil, som med høj fart var kørt væk fra Odder.

Fra bilen blev der smidt partisansøm og andre genstande, herunder et bilbatteri, ud på kørebanen.

Jagten sluttede, da de flygtende var drejet ned ad en vej, som viste sig at være blind.

Også i Hune og Blokhus

I november bad politiet om hjælp fra offentligheden til at identificere gerningsmænd til fem lignende sprængninger af pengeautomater.

De er sket i Hune, Blokhus, Hvide Sande samt Frederiksværk og Hundested.

Et gardin, en speciel trøje og en særlig maske er nogle af sporene i disse sager.

/ritzau/