BRØNDERSLEV: Ringe. Svigtende. Tilfældig. Det er nogle af de tillægsord, der benyttes i en klage over, at Brønderslev Vand A/S vil søge efter vand i Nibstrup-området.

Klageren er Anders Christian Larsen, Lindevej 80 i Øster Brønderslev.

Ifølge advokat Henrik Skaarup vil Anders Christian Larsen lide betydelige økonomiske tab. Her henvises til, at Anders Christian Larsen har en trussel hængende over hovedet om at blive begrænset i sin animalske produktion, ligesom han frygter andre restriktioner i forbindelse med boringerne efter vand.

Henrik Skaarup bebuder på Anders Christian Larsens vegne et betydeligt erstatningskrav fra Brønderslev Kommune, Brønderslev Band A/S samt Natur- og Miljøklagenævnet.

Visionsløst

Henrik Skaarup kalder det uhensigtsmæssigt og visionsløse perspektiver, at hver by vil indvinde vand uden for bygrænsen.

Der peges fra Henrik Skaarups side på, at der i Jyske Ås og i området nordøst herfor er store vandreservoirer, der kan anvendes mere hensigtsmæssigt og vil være en billigere løsning.

Henrik Skaarup har også selv klaget over prøveboringerne. Han har tre ejendomme i området. Tidligere har han produceret 2.500 tyrekalve på årsbasis. For tiden er staldene tomme, men han har planer om at genoptage kalve-produktionen.

Et paradoks

Landmænd og skovejere Susanne og Per Pedersen, der bor Stubdrupvej 11 i Øster Brønderslev, fastslår i deres klage, at det er paradoksalt, at rent drikkevand skal hentes under landbrugsjord samtidig med, at landmænd beskyldes for at være de største forurenere af grundvandet.

- Vores moderne landbrugsproduktion medfører ikke forening af drikkevandet. Der er ikke problemer med nitrat i grundvandet og der er heller ikke problemer med pesticider.

Per Pedersen betragter den nuværende tilladelse til prøveboring som ugyldig, da der ikke er foretaget såkaldte VVM og SMV-vurderinger, ligesom der ikke er foretaget høring af bredejere til Lygtebækken.

Per Pedersen kalder det en krænkelse af ejendomsretten, der ifølge Grundloven er ukrænkelig. Endelig mener Per Pedersen, at der ikke er nødvendig dokumentation for, at det er nødvendigt at indvinde vand på stedet.

Brønderslev Vand er gået på jagt efter rent drikkevand, da der er problemer med kvaliteten af drikkevandet fra Søndre Vandværk i Brønderslev.