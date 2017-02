TOLSTRUP/STENUM: - Når kommunen ikke vil, må vi jo selv. Sådan siger ejendomsmægler Hans Henrik Hansen, Stenum, der står i spidsen for et projekt for udstykning af nye byggegrunde i Stenum.

Gennem mange år har det været et ønske at få udstykket kommunale byggegrunde, men det har ikke vakt lydhørhed hos lokalpolitikere.

- Kommunen vil helst, at halvdelen af grundene er solgt på forhånd. Men det er som regel først, når grundene er byggemodne, de sælges, siger Hans Henrik Hansen.

Udstykningen skal ske på Vanggaardsvej - bag plejecentret. Der er tale om et areal på 1,5 hektar, der i dag ejes af en privat landmand, der er villig til at sælge. Der ventes udstykket otte grunde. Grundene er beliggende på en skråning, så der er et godt udsyn til blandt andet Børglum Kloster. Den første er allerede reserveret. Hans Henrik Hansen regner med, at grundene er solgt på to-tre år.

Hans Henrik Hansen håber, at grundprisen kan holdes under 200.000 kr. plus tilslutning. Grundene vil blive 800-1.100 kvadratmeter.

Hans Henrik Hansen fortæller, at der dannes et selskab under Tolstrup-Stenum Sognecenter, der køber arealet og udstykker grundene.

Ideen om udstykningen har sit udspring i sognecentret, der ejer skolebygningen i Stenum. Arbejdsgruppen, der er nedsat, har sit udspring i sognecentret. Det er denne arbejdsgruppe, Hans Henrik Hansen er aktiv i og talsmand for.

Hans Henrik Hansen fortæller, at der på det seneste er flyttet en del børnefamilier til Tolstrup-Stenum.

- Faktisk er alle de ejendomme, der er solgt, overtaget af børnefamilier. Vi kan konstatere, at det igen er blevet populært at flytte på landet. Huspriserne er billigere, og der er igen mulighed for at låne penge i kreditforeningerne - uden for de større byer, fortæller Hans Henrik Hansen, der er ejendomsmægler i Home i Blokhus. Der er flere muligheder for at udstykke byggegrunde i Stenum, hvis behovet viser sig. Da Vesterkirken byggede i 1999, blev det gamle stadion købt, og det er udlagt til tæt-lav byggeri. Hans Henrik Hansen mener dog, at det ikke er den slags boliger, der er mest efterspurgt.

- Vi oplever, at ældre borgere flytter til Brønderslev, fortæller Hans Henrik Hansen.