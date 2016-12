ULSTED: Aalborg Kommune har besluttet at omdanne Ulstedparken, der hidtil har fungeret som ældrecenter, til rehabiliteringscenter med virkning fra 31. december 2018.

Dermed lægges op til, at centrets beboere i Ulsted nordvest for Hals skal genhuses på Hassinghave i Vester Hassing, på Fjordparken i Hals eller på andre plejecentre i Aalborg Kommune.

Og fremover må ældre borgere, der bliver for svage til at bo i eget hjem altså også finde alternative bosteder udenbys.

I forbindelse med efterårets budgetforhandlinger blev der udtrykt massiv modstand mod lukningen - blandt andet ved et borgermøde i september.

Og nu er en lokal interessegruppe så på banen med planerne om etablering af et nyt friplejehjem i Ulsted.

Gruppen vil danne en forening, der skal arbejde videre med idéen.

Den 9. januar er der indkaldt til stiftende generalforsamling.

- Vi må erkende, at vi efterhånden er trætte af at være underlagt andres forgodtbefindende. Derfor er vi nu nødt til at tage sagen i egen hånd, lyder det fra gruppen.

Det planlagte friplejehjem i Ulsted tænkes drevet og administreret af Danske Diakonhjem, som ifølge initiativgruppen allerede har vist interesse for sagen.