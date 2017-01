BRØNDERSLEV: Bevæbnet med kost og skovl gik beboerne i Peter Heises Kvarter nytårsdag over middag i gang med at rydde op efter årets sidste aften. Det er en tradition, at alle borgere tager en tørn med.

Borgerne ønsker ikke, at afskudt fyrværkeri, serpentiner og toiletpapir skal skæmme kvarteret.

Selv børnene var i gang.

Til arbejdet var der pludselig en container i kvarteret. Den blev fyldt op med fyrværkerirester. Men måske er der nogen, der savner containeren til det daglige husholdningsaffald.

Efter at alle havde været i sving, blev der serveret suppe og pølser i carporten hos Carl Aage Trolle, Peter Heises Kvarter 20.