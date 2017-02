AGERSTED/VOERSAA: Den brand, der i løbet af lørdag aften og natten til søndag, lagde et større maskinhus/lade, som også rummede 110 bigballer halm, er muligvis påsat.

Læs også: Brand i campingvogn bredte sig voldsomt

- Campingvognen stod udenfor, og branden er højest sandsynligt påsat - uden at jeg skal kunne sige det 100 procent sikkert. Men der er ingen strøm koblet til, go der er ingen elektriske installationer i campingvognen. Og de observationer, der er blevet gjort herude inden branden, de gør, at branden formentlig er påsat, lyder det fra indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune.

Han understreger, at politiet naturligvis skal ind over, før det endeligt kan afgøres, om branden er påsat.

Nordjyllands Beredskab havde adskillige køretøjer og 16 mand i kamp med flammerne frem til ved 02-tiden, hvor man havde så meget styr på det hele, at man neddroslede mandskabet til et par mand og et brandslukningskøretøj, der kunne holde øje med den kontrollerede nedbrænding af laden.

- Her til formiddag har vi igen haft flere brandfolk i gang med den sidste efterslukning, siger indsatslederen, der ved 11.30 tiden regnede med yderligere en halv times arbejde for brandfolkene, før arbejdet var gjort færdigt.