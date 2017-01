OVERLADE: En garage på en ejendom på Korshøjvej i Overlade syd for Løgstør blev natten til fredag ramt af brand.

Nordjyllands Beredskab og politiet blev alarmeret om branden kl. 02.18.

Vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi fortæller, at garagen udbrændte, men ilden nåede ikke at brede sig til det tilstødende hus.

Branden kan muligvis være opstået på grund af gløder fra rygning, ifølge politiet.