FREDERIKSHAVN: Nordjyllands Beredskab blev onsdag eftermiddag alarmeret om en mindre brand på en stor færge, der er på værft i Frederikshavn Havn.

Alarmen lød kl. 16.39, men da de 11 mand fra beredskabet ankom til værftet, havde besætningen på færgen selv slukket ilden. En mindre brand, der var opstået under arbejde i færgens skorsten.

- De havde gjort deres slukningsarbejde godt, roser indsatsleder Niels Faurbye fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Ilden i den store færge-skorsten var angiveligt opstået på grund af gnister fra en skærebrænder. Gnister, der havde antændt noget isoleringsmateriale.

Nordjyllands Beredskab tjekkede skorstens indre med termisk udstyr for at sikre sig, at alle flammer og gløder var slukket - og det var de.