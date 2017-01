THY-HANNÆS: Nytårsaftensdag udbrød der brand i en villa i Hanstholm på Egevænget og som betød, at huset fik kraftige skader og en uge senere udbrød der brand i en lagerbygning i Silstrup syd for Thisted.

Begge steder har politiets teknikere nu undersøgt årsagerne og i Hanstholm viste det sig, at en defekt ledning i en oplader til en ældre Nokia mobiltelefon var tilstrækkeligt til at antænde en brand.

I Silstrup viser teknikernes undersøgelser, at det sandsynligvis skyldes revner i godset i et oliefyr, som var tæret og som betød, at gnister fra fyret kunne få fat i noget brændbart.