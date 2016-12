Forfatter: Pension skaber problemer for kongehuset

BRØNDERSLEV: Falck/Beredskabet i Brønderslev blev torsdag klokken 19.15 kaldt til flygtningecentret på P. N. Jensens Plads i Brønderslev. Der var dog ingen brand i det tidligere plejecenter, så brandfolkene kunne ret hurtigt vende hjem til stationen efter at have tjekket bygningen. Det var anden gang på en uge, alarmen gik fra flygtningecentret.

