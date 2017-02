RANUM: I løbet af dagen i dag regner Ranum Efterskole med at have mere overblik over, hvad der skal ske med skolens hal i Ranum, som sidst på aftenen søndag blev hærget af en voldsom brand.

Det er den tidligere svømmehal i Ranum, som efterskolen har ejet i godt 10 år, og som bliver brugt til blandt andet skolens skatere samt til hardball.

Stedet benyttes også til bueskydning, og det var halmballerne, som er stillet op på bueskydningsbanen, der var gået ild i.

- Siden branden har vi ikke kunnet komme ind i hallen, fordi politiet har haft brandstedet afspærret af hensyn til efterforskningen. Meldingen fra politiet er, at der onsdag skal foretages tekniske undersøgelser, og samtidig regner jeg også med, at vi får lidt mere styr på det forsikringsmæssige, når der kommer en taksator og får kigget nærmere på skaderne, siger Olav Storm, der er leder af Ranum Efterskole.

Han er ikke i tvivl om, at branden er påsat.

Det er nemlig sket tidligere - ikke mindst, når efterskolen er tømt for elever, der er ude at rejse i den store verden.

Sidst det skete var i efterårsferien, hvor der også var spor af brand i bygningen. Dengang skete der dog ikke den store skade.

Vidner har set unge løbe

- Det er også politiets antagelse, at branden er påsat. Vidner har da også set unge løbe fra stedet i forbindelse med branden, siger Olav Storm, der, selvom han endnu ikke har haft adgang til lokalerne, ikke er i tvivl om, at skaderne er meget omfattende på hele den forreste del af bygningen.

Det er blandt andet gået hårdt ud over tagkonstruktionen.

Beredskab Nordjylland sendte biler fra både Løgstør og Aars. Med stigevognen forsøgte man at slukke ilden fra oven, og der blev også monteret tågespyd i taget. De blev tilsluttet strålerør, der således kunne sprøjte vand ind over et større areal inde i bygningen.

På udkig efter alternativer

Olav Storm og resten af efterskolen kommer til at mangle hallen, som man tilmed havde planer om at opgradere i år.

- Vi havde på efterskolens 2017-budget sat 1,5 mio. kr. af til renovering af facaden på hallen samt til støbning af betongulv. Vi har hidtil haft det gamle svømmebassin fyldt op med sand. Men tanken er, at stedet udover skatere og paintball også kan bruges til f.eks. rulleskøjtebane og hockey, hvorfor vil gerne vil have beton på gulvet, siger Olav Storm, som nu i stedet skal forsøge at finde et alternativ i de kommende måneder, mens stedet bliver renoveret efter branden.

- Det kunne f.eks. være en stor lade i nærheden af skolen, siger han.