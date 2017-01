Forsker: Dieselforbud vil også have en effekt i Danmark

Landets billigste hus i Nordjylland - se det her

Piges smykker fundet under gulv i nazistisk dødslejr

Onsdagsklubben har også afsluttet deres turnering, og her blev Inger Risager Jensen og Jens Larsen vindere mens Marie og Egon Jensen blev nummer to.

D-rækken blev vundet af Kirsten Nielsen og Rigmor Christensen, nummer to blev Lisbeth Dall og Werner Petersen og nummer tre blev Tove Sletten og Torben Sletten.

B-rækken blev vundet af Gudrun og Knud Vittrup, nummer to blev Inger Høj og Lis Christensen og nummer tre blev Anni Sørensen og Jonna Petersen.

Torsdagsholdet har fire rækker, og her blev vinderne i A-rækken Karin og Ove Høg, mens nummer to blev Johnny Jensen og Thomas Sletten og tredjepladsen gik til Eiro Poulsen og Svend Vangsted.

BRØNDERSLEV: Brønderslev Bridgeklub har afsluttet to turneringer - klubben har nu hold både onsdag eftermiddag og torsdag aften, hvor der bliver spillet om op- og nedrykning.

Bridgeklub har to hold i gang

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies