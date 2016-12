NEW YORK: Der har med al sandsynlighed været en del Britney Spears-fans, hvis hjerte sprang et slag over, da de mandag læste følgende to beskeder på Sony Music Entertainments officielle Twitter-profil:

- Hvil i fred, Britney Spears. 1981-2016.

- Britney Spears er død ved et uheld. Vi vil fortælle mere snart.

Den amerikanske popsangers fans kunne dog kort efter ånde lettet op. Sony Music var nemlig hurtigt ude og opklare de nedslående beskeder samt slette de falske tweets:

- Vores konto er blevet kompromitteret, og der er blevet rettet op på situationen.

Yderligere undskylder selskabet over for både Britney Spears og hendes fans "for enhver misforståelse".

Sket før

Den 35-årige internationale stjernes manager, Adam Leber, bekræfter da også over for CNN, at popstjernen "har det godt".

- Der har igennem årene været et par andre internetklovne, som har skrevet, at hun var død. Men det er aldrig før sket fra Sony Musics officielle Twitter-konto, siger Adam Leber.

I 2011 rapporterede en radiostation i Texas, at Britney Spears og hendes daværende kæreste, Justin Timberlake, var blevet dræbt i en bilulykke. De to radioværter blev efterfølgende fyret for at sprede falske rygter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den dårlige joke fra hackerne bag Sony-beskederne kommer blot dagen efter nyheden om den britiske popsanger George Michaels død.

Han døde 1. juledag 53 år gammel.

Den britiske sanger sov stille ind i sit hjem i Goring i Oxfordshire, der ligger nordvest for London. Ifølge manager Michael Lippman døde popikonet af hjertesvigt.

I løbet af 2016 har verden også mistet blandt andre popmusikkens kamæleon, David Bowie, mega-popstjernen Prince og den canadiske poet og sangskriver Leonard Cohen.

/ritzau/