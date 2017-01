FREDERIKSHAVN: En økonomisk støtte på 130.000 kroner fra Kulturministeriet skal være fødselshjælper i Frederikshavn Kommune til projektet "Broen mellem skolen og fritids- og foreningslivet".

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) søgte sammen med Ungdomsskolen og forvaltningen i kommunen om støtte i Kulturministeriets folkeoplysningspulje 2016, og der kom i alt 98 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 11.979.591 mio. kr.

Der gives samlet set et tilsagn på 1.979.855 mio. kr. fordelt på 25 projekter, og her projektet i Frederikshavn altså blevet tilgodeset.

- Og det er banebrydende for at etablere et vigtigt samarbejde mellem skoler og foreningsliv, siger formanden for FUF, Henrik Carlsen.

Undersøgelser viser at mere end hver 4. skoleelev starter i en forening når der samarbejdes med foreningslivet, og i følge FUF-formanden har kontakten hidtil været nærmest ikke-eksisterende mellem skoler og foreninger i Frederikshavn.

- Vi er meget stolte over at netop FUF’s projekt er kommet igennem nåleøjet, og vi glæder os helt vildt til at komme i gang med brobygningsprojektet.

- Det er en fantastisk mulighed for at udbygge et helt unikt samarbejde mellem foreningslivet og Den Kommunale Ungdomsskole, siger Henrik Carlsen.

Han forudser, at ildsjæle fra foreningslivet fremover kan bidrage til undervisningen i skolerne.

- Og det er også spændende, at den landsdækkende paraplyorganisation, Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, vil følge og vejlede i projektet og også medvirke til at sætte foreningslivet i Frederikshavn Kommune på landkortet.

Henrik Carlsen erkender, at 130.000 kroner ikke er et kæmpe beløb.

- Men de vil kunne danne grundlag for yderligere fondsstøtte, og FUF kan få igangsat og testet et helt nyt koncept med mulighed for ansættelsen af en foreningsplaymaker - ikke som personansættelse, men som en funktion i samarbejde mellem FUF, Ungdomsskolen og forvaltningen.

Henrik Carlsen håber og tror nu også på, at projektet får lokal opbakning.

- Vi laver en ansøgning til Initiativ-puljen i Folkeoplysningsudvalget, ligesom vi også vil kontakte Børne- og Ungdomsudvalget i kommunen. Endelig vil FUF sammen med Ungdomsskolen forsøge at hente yderligere eksterne midler, ligesom vi fra FUF også selv endnu en gang vil skyde lidt penge ind i skolereformsprojektet.