VESTHIMMERLAND: Liv og død. Kærlighed og sorg. Kampen mod materialisme og HIV.

Vi befinder os i 1990’ernes New York til en moderne fortolkning af La Bohème, hvor vi møder de unge bohèmer Mae, Roger, Tom Collins, Maureen, Angel, Mimi, Joanne og Benny i en overbevisende opsætning af Jonathan Larsons Broadway-succes "Rent", instrueret af Lilje Windbirk og opsat af musikunderviserne på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Anne Verdelin, Margit Hansen, Steen Hjerrild og Trine Madsbøll.

Overvejende flotte skuespilpræstationer, stærke vokaler hos såvel solister som kor, overbevisende dansere, en enkel, men gennemført scenografi samt særdeles kompetente musikere i bandet skabte et samlet billede af en gennemført opsætning i Musikhuset ALFA i Aars fredag 3. og lørdag 4. februar.

Der er tunge temaer på banen, men der leveres mange højdepunkter med både intimitet og humor. Ikke mindst når den erotiske danser, Mimi, spillet af Søs Ebdrup, skruer godt og grundigt op for varmen med både sensuel dans og en skøn stemme, som harmonerer smukt sammen med målet for charmeoffensiven, Rogers stærke vokal.

Også drengenes grænser bliver udfordret i Rent, hvor den homoseksuelle Tom Collins, spillet af Søren Gamborg, bliver kæreste med Angel, spillet af Jakob Østergaard. Tom Collins og Angel leverer den helt store kærlighedshistorie, som bl.a. understreges af det smukke nummer "I’ll cover you". Begge formår at spille scenerne med stor integritet og overbevisning, ikke mindst den meget følsomme scene, hvor Angel ligger på sit dødsleje, uhelbredeligt syg af AIDS, med sin elskede liggende hos sig, igen til tonernes af "I’ll cover you".

En scene, som også står meget stærkt, er da Maureen, spillet af Julie Svensmark, som performance artist håner og udstiller deres tidligere roommate, Benny, som en forræder, som er underlagt materialismen og kapitalismen.

I det hele taget var der mange højdepunkter i VHGs opsætning af Rent. Ikke blot solisterne skal have ros for gennemgående stærke præstationer, også koret gjorde en særdeles fremragende indsats med fine, klare stemmer i bl.a. "Seasons of love", som indleder 2. akt, samt den smukke "Will I".