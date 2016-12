20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

- Vinderen fra 2013, Restaurant Vestre Baadelaug fra Aalborg, er stadig et sandt mekka for nordjyske sovseelskere, forsikrer De Brune Riddere i en pressemeddelelse.

Men restauranten er stadig med i top, for torsdag blev det til en tredjeplads. Og dommerpanelet bag kåringen - De Brune Riddere - taler om et historisk tæt felt.

Her er den så: Landets tredjebedste bøfsandwich ifølge De Brune Riddere. Arkivfoto: Michael Bygballe

