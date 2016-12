FREDERIKSHAVN: Helle Stenbakken, leder af Frederikshavn Friskole, tiltræder 1. februar som ny leder af Brovandeskolen i Skagen.

- Det er min drømmestilling, siger hun.

Det er kun et halvt år siden, hun blev ansat til at stå i spidsen for den ny friskole på Koktvedvej i Frederikshavn. Indtil foråret 2016 var hun leder af den Den Internationale Friskole i Nuuk, Grønland.

- Brovandeskolen minder om skolen i Nuuk. Den er velfungerende med et højt fagligt niveau, siger hun.

Brovandeskolen har med 198 elever også omtrent samme størrelse som skolen i Nuuk.

Det var medvirkende til, at hun efter lange overvejelser valgte at søge stillingen i Skagen.

For Helle Stenbakken brænder for ledelsesopgaver, både de pædagogiske og de personalemæssige. Den type udfordringer venter hun i højere grad at kunne koncentrere sig om på en større skole.

På Frederikshavn Friskole med 31 elever har undervisning fyldt meget på hendes eget skema.

Brovandeskolens ny leder bor i Skagen og søgte allerede ved hjemkomsten fra Grønland uopfordret arbejde på skolen. Det blev i første omgang kun til et vikariat.

Brovandeskolen har de senere år haft en jævn stigning i elevtallet.

- Den ligger for enden af vores vej, så jeg kan cykle til arbejde dér på 5-6 minutter, mens jeg nu bruger meget tid på landevejen, siger hun.Lederen af Brovandeskolen siden 2011, Claus Pawelczyk, tiltrådte 1. december et nyt job som viceskoleleder på Randers Lilleskole, hvor han tidligere har undervist.

Frederikshavn Friskole har fundet en afløser for Helle Stenbakken, oplyser medlem af bestyrelsen Tine Sønderskov. Ansættelseskontrakten var tirsdag ikke underskrevet, og derfor ønsker hun ikke at oplyse navnet på den nye leder.

Frederikshavn Friskole er kommet godt fra start med nu 31 elever fordelt fra 0-4. klasse.

Der er allerede fyldt op i næste års børnehaveklasse, hvor der optages 20 børn.