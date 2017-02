HUNDBORG: Parkeringspladsen hos Daglig Brugsen i Hundborg har længe været presset, og det er blevet tid til at handle.

For seks år siden var nabogrunden sat til salg, og brugsuddeler Jette Vestergaard fortæller, at de allerede da overvejede at købe den.

- Vi snakkede om det, men tiden var simpelthen ikke til det, så vi besluttede at vente, siger hun.

Men efterfølgende blev grunden solgt, og i Brugsen begyndte de at fortryde, at de ikke slog til. Så da grunden kom til salg igen, var der ingen tøven med at slå til.

Og selvom flere spørger til, hvordan den lokale butiks økonomi ser ud ved et indkøb af grunden, så ryster brugsuddeleren ikke på hånden:

- Efter nogle rigtig gode år med et flot regnskab, så tør vi godt tro på fremtiden, siger Jette Vestergaard.

Hvis alt går efter planen, håber de i Brugsen på at kunne præsentere nye parkeringspladser efter sommeren 2017.