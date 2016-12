Stor interesse for Final4 i Aalborg

Efter en noget anspændt første omgang, som Kasper Bruun dog vandt, fik han åbnet ungareren op i anden omgang. Det dybe arbejde brød Valentin Bokros sig åbenlyst ikke om, og et drilsk snørebånd reddede ham formentlig fra en gulvtur.

Dermed fik den 29-årige nordjyde brudt en stime på to nederlag og noterede sig for karrierens 19. sejr med bar overkrop.

