THISTED: Thisted Bryghus satte omsætningsrekord sidste regnskabsår. Salget rundede 43,1 millioner kroner, hvilket er 4,6 millioner kroner mere end forrige regnskabsår. Det svarer til en stigning på 12 procent.

Overskuddet blev på 920.000 kroner efter afskrivninger.

- Vi har brugt 1,6 millioner kroner på investeringer som budgetteret. Herudover er der investeret en million kroner på at skifte fustager, som er finansieret over driften, fortalte bryggeridirektør Aage Svenningsen de cirka 1250 fremmødte aktionærer på generalforsamling i Thy Hallerne lørdag.

Det er femte år i træk, bryggeriet har sorte tal på bundlinjen og det skyldes blandt andet produktudvikling. Bryggeriet har de seneste to år lanceret 25 nye øl og blev kåret som Årets Bryggeri både i 2015 og 2016.

- Hvis vi skal overleve som bryghus, er det vigtigt, at vi fortsætter med at udvikle nye specialøl til markedet. I dag udgør specialøl cirka 15 procent af det totale marked. Udviklingen viser, at satsningen på specialøl og økologisk øl er helt rigtig for Thisted Bryghus. Jeg er ikke i tvivl om, at denne udvikling vil fortsætte, da interessen for specialøl aldrig har været større, fastslog Aage Svenningsen fast.

Igennem de seneste fem år har Thisted Bryghus løbende tilpasset produktionsapparatet til fremtiden og erstattet gammelt produktionsudstyr med nyt. En proces, der vil fortsætte.

I år vil Thisted Bryghus således rejse to nye tanke med en kapacitet på 400.000 liter.

Ligeledes i indeværende regnskabsår investerer bryghuset i to robotter, der skal klare flytning af tomme og fyldte ølkasser, samt en robot, der skal klare opgaven med at tage tomme ølflasker op af kasserne, inden flaskerne transporteres videre til vaskemaskinen.

- Robotterne er klart de største investeringer i dette regnskabsår, men med disse tiltag, er tappelinjen fuldendt og kapaciteten er fordoblet, oplyser Aage Svenningsen.

Bryggeridirektøren kan allerede nu se, at bryggeriets udvikling fortsætter af det positive spor.

- Når vi ser på igangværende regnskabsperiode, er vi kommet godt i gang. Bryghusets julesalg er gået meget tilfredsstillende. Omsætningsudviklingen fra sidste regnskabsperioder fortsatte i første kvartal i den nye regnskabsperiode, siger Aage Svenningsen.