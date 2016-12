KØBENHAVN: En storstilet plan om at køre lavprisruter i Danmark er rullet tilbage i garagen.

Det meddeler et af Europas største busselskaber, der kaster håndklædet i ringen efter et halvt år på det danske marked.

Det meddeler selskabet Eurolines i en pressemeddelelse ifølge Finans.dk.

Beslutningen er truffet af de tyske ejere Deutsche Touring GmbH. Eurolines’ landechef i Skandinavien, Jonas Schmidt, havde ikke overraskende håbet på en anden udmelding.

- Jeg respekterer selvfølgelig DTG’s strategiske beslutning, men er selvfølgelig brandærgerlig, siger han til Finans.dk og fortsætter:

- Vores mål var hele tiden at bygge noget stort op i Danmark på den lange bane. Vi kom rigtig godt fra start med flotte passagertal og høj kundeloyalitet, men det har været vanskeligere at holde momentum, end vi havde regnet med.

Passagerer på ruterne mellem for eksempel København og Aarhus skal i stedet fremover stige om bord i en bus fra selskabet Rødbillet.

Det danske busselskab overtager forretningen med både busser og kunder på nær ruten til og fra Bornholm. Den drives fortsat af Larsen Busser A/S. Det oplyser Thomas Hintze, der er direktør i Rødbillet.

- Vi startede for fire dage siden med at køre med deres passagerer, og vi overtager også busruterne her i julen. Vi synes ikke, at de rejsende skulle lades i stikken, siger han torsdag til TV2 Business.

Eurolines’ tyske ejer begrunder den droppede satsning med et presset europæisk marked.

Eurolines er en sammenslutning af godt 30 uafhængige busselskaber. Ifølge selskabets hjemmeside transporterer Eurolines’ busser 200.000 skandinaver til europæiske storbyer hvert år.

/ritzau/