HOBRO: Der blev skålet i champagne, og elever fra Mariagerfjord Gymnasium sørgede for musikalsk underholdning, da busterminalens nye kunstværk blev indviet onsdag formiddag. Det er elever fra Mariagerfjord Gymnasiums billedkunstklasse, 1.ay, der har stået for billedcollagen, der nu pryder væggen i ventesalen.

Collagen består af billeder, der på hver sin måde giver et indblik i de unges hverdag, der både byder på skolegang, og transport til gymnasiet. Derfor lagde borgmester Mogens Jespersen også vægt på, at det var passende, at de unge pendlere fik lov til at pryde ventesalen, da de kommer til gymnasiet fra nær og fjern.

Blandt de unge var der både overraskelse og stolthed at spore over det endelige resultat.

- Det er blevet bedre, end jeg havde troet. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så stort, siger 16-årige Hasan Al Ali, der har været med til at skabe værket.

- Det er jo typisk de voksne, der laver den slags, så det er rigtig godt, at vi også får en chance for at sætte vores præg på byen, tilføjer han.