HJØRRING: Der var fuldt hus i musiksalen på det nye Vendsyssel Teater, da Hjørring Kommune i går bød til landdistriktskonference for alle interesserede borgere og ildsjæle under overskriften "Samspillet mellem land og by".

Borgmester Arne Boelt var den første, der holdt oplæg for forsamlingen.

Han påpegede, at det er vigtigt, at man får sat et rigtigt fokus fra begyndelsen af i arbejdet med den nye landdistriktsplan og ikke kun snakker om alt det, der er forsvundet fra landsbyerne.

- For alt det, der er forsvundet, kommer ikke tilbage. Vi skal finde på nye ting, sagde han.

Der var også indspark på konferencen i form at et oplæg fra professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet, der fremhævede mobiliteten mellem land og by som vigtig, både fysisk og følelsesmæssigt.

Landdistriktskonferencen er startskuddet til en række dialog- og debatmøder om Hjørring Kommunes nye landdistriktsstrategi, som skal revideres og udarbejdes i 2017.