HOBRO: Mariagerfjord Kommune har nu officielt fået sine egne Bydelsmødre. Det skete i weekenden, da borgmester Mogens Jespersen kunne overrække diplomet til de 14 kvinder med rødder i henholdsvis Bosnien og Hercegovina, Iran, Syrien, Palæstina, Congo, Rwanda, der igennem 14 moduler har lært om alt fra sundhed til det danske samfund.

Planen er, at de nyuddannede bydelsmødre skal være med til at hjælpe andre nye borgere på plads i det danske samfund.

Tovholder og projektkoordinator på projektet har været Irma Hajder, og det er et samarbejde mellem Dansk-bosnisk forening, BIHDAN, og Bydelsmødrenes Landsorganisation, der har gjort det muligt.

- Nu håber jeg, at Bydelsmødrene bliver brugt af kommunens institutioner, såsom skoler, børnehaver, Jobcenter, administration, borgerservice, foreninger og alle andre steder, hvor Bydelsmødre kan bygge en bro mellem kulturer og dermed hjælpe til i forhold til integration i det danske samfund. Jeg er ret overbevist om, at bydelsmødre er i stand til at gøre netop det, som der er behov for i given situation, siger Edin Hajder, formand for BIHDAN, der samtidig retter en tak til de undervisere, der har været med til at klæde kvinderne fagligt på i løbet af de fjorten uger.