BRØNDERSLEV: Banegårdspladsen i Brønderslev, der er det første syn blandt andet tog- og busrejsende møder, er på vej til en markant forskønnelse.

I to et halvt år har borgere ventet på, at den centrale plads skal moderniseres. I juni 2014 blev der holdt møde med firmaet Svend Aage Christiansen A/S, og her blev fremtiden for pladsen drøftet med henblik på udarbejdelse af plangrundlag. Siden er der ikke sket meget - i hvert fald set ude fra.

Svend Aage Christiansen fortæller, at der i projektet indgår en del boliger, samt en forretning til en stor supermarkedskæde.

- Men desværre måtte projektet i slutningen af november 2016 lide den tort, at supermarkedskæden sprang fra på målstregen.

- Det var meget ærgerligt, udtaler Svend Aage Christiansen, idet både supermarkedskæden og vi forinden havde lagt mange kræfter i, at netop denne supermarkedskæde skulle være en del af projektet.

- Vi har efterfølgende haft følere ude til at udfylde en stor del af arealet i stueplan med facade imod Banegårdspladsen. Vi tager her i begyndelsen af 2017 de første forhandlinger med den nye, mulige aktør i projektet, og vi håber, at det må bære frugt, påpeger Svend Aage Christiansen.

Midtby trænger til energi

Karsten Frederiksen er også glad for, at der nu synes en løsning på vej.

- Det har vi ventet længe på, siger han. I denne byrådsperiode har netop Banegårdspladsen sammen med udvikling af nordbyen i Brønderslev, der åbner op for nytilflytning, været to centrale områder. Udvikling af nordbyen medvirker til, at vi har en god detailhandel i Brønderslev, bemærker Karsten Frederiksen.

- Der trænger i høj grad til, at vores midtby tilføres ny energi. Ikke mindst området omkring banegården.

- Et andet projekt er DSB-bygningen, hvor kommunen har etableret kontakt mellem DSB og museumsforeningen i bestræbelserne på at skabe aktivitet i DSB-bygningen.

- De seneste måneder har Brønderslev museumsforening drøftet muligheden for at indrette bygningen til museum. Vi har en arkitekt og ingeniør til at gennemgå ejendommen.-