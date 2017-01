BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Hvad har de enkelte landsbyer at byde på? Det skal nu kortlægges i en stor undersøgelse, som Brønderslev Kommune, Aalborg Universitet og Landsbyrådet er i gang med.

En af folkene bag undersøgelsen er Hans Jørgen Melvej fra Thorup, der står bag registreringen af de enkelte byers tilbud og muligheder.

Brønderslev Kommune bidrager med oplysninger om antallet af borgere og udviklingen i befolkningen siden 2006, ligesom aldersfordelingen registreres. Det er blandt andet udviklingen i personer i den arbejdsdygtige alder (30-60 år), der fokuseres på.

- De enkelte landsbyer skal "sælge" sig selv ved at oplyse, hvilke værdifulde ting, der kan bydes på, som kan tiltrække nye borgere, fortæller Hans Jørgen Melvej til NORDJYSKE.

Landsbyerne er for tiden i en positiv udvikling med tilflytning. Det er blandt andet borgere fra Aalborg, der rykker ud i landsbyerne, hvor der er mere luft, og hvor der kan fås flere kvadratmeter for pengene.

Ligeledes skal foreningslivet i de enkelte byer kortlægges.

Der fokuseres også på varmeforsyning i de enkelte landsbyer. Her kan det blive på tale, at der sker forsyning fra større byer til landsbyer. Her er allerede et tiltag i gang, idet Hjallerup Varmeforsyning tilbyder at forsyne Ørum og Ravnstrup.

Karsten Frederiksen (K), der er formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, mener, at det kan blive aktuelt med mini-varmeanlæg i mindre bysamfund.

Foreløbig er 18 landsbyer med i projektet, og der skal holdes to workshops i hver landsby i forbindelse med kortlægningen.

Aalborg Universitet deltager med at behandle de oplysninger, de enkelte landsbyer bidrager med.

Landsbyrådet har haft et møde med Carsten Jahn Hansen fra Aalborg Universitet, der fortalte om "stedbunden innovation". Det betyder, at landsbyerne skal udnytte de muligheder, der er netop på eget sted.

Kodeordene er "ildsjæle", "stedets styrker" samt "god landsbyorganisering". Også begreber som "klyngesamarbejde", "temalandsbyer" samt samarbejde med kommunen er noget af det, der peges på.

Carsten Jahn Hansen har erfaringer fra Sundby på Mors og Vilsund, hvor der med succes er etableret samarbejde. Ifølge Carsten Jahn Hansen mener, at det er vigtigt, at de kvaliteter, den enkelte landsby har, bliver mere synlige.

Fra Brønderslev Kommune er det planlægger Martin Heide og Bodil Bjørn, der bidrager i projektet.

De skal også i løbet af foråret sammenfatte de informationer, der kommer frem.