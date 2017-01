AGGERSUND: Når Aggersundbroen til sommer fylder 75 år, så går byfesten i Løgstør ind i brojubilæet.

Henrik Sørensen, der er formand for borgerforeningen i Aggersund, fortæller, at man allerede er langt i planlægning af jubilæet, som afholdes over tre dage: 16., 17. og 18. juni.

Det er de samme dage, hvor der er byfesten i Løgstør.

Da disse tre dage falder sammen med byfesten i Løgstør er det langt hen ad vejen besluttet af slå festlighederne sammen.

- Brojubilæet betyder blandt andet, at Løgstør aflyser sin traditionsrige fest på "Skoleengen" lørdag aften og rykker til Aggersund ligesom tivoliet rykker fra Løgstør til Aggersund, fortæller Henrik Sørensen

- Vi har haft nogle gode møder med byfestkomiteen i Løgstør, som er indstillet på at rykke store dele af byfesten til Aggersund. Og det er jo trods alt heller ikke hver dag, at broen har jubilæum, siger han.