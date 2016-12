AALBORG: Der har været rift om grundene ved Gug Alper og nu, knap en måned efter salget for alvor satte i gang, er godt halvdelen af grundene solgt efter en budrunde.

Projektet blev godkendt 22. august af et flertal i byrådet, og 25. november var der første spadestik.

Flere beboere i området har dog været imod, og en nabo til det kommende projekt forsøgte til det sidste at bremse projektet med en klage til Natur- og Miljøklagenævnet - men har i første omgang lidt et nederlag: Projektet bremses ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet denne beslutning, da en klage over byggetilladelser som hovedregel ikke kan bremse et projekt.

Egen risiko

Klagenævnet kan dog beslutte, at den regel sættes ud af kraft, lige som de kan bremse et igangværende byggeri. Men for at klagenævnet kan træde til så voldsomt et indgreb, skal der være dokumentation for, at der er en overtrædelse af lovgivningen.

Og netop det finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke dokumentation for i den pågældende sag, skriver nævnet i sin afgørelse.

Men dermed er sagen ikke slut - klagenævnet ser fortsat på de spørgsmål, der er rejst i klagen, og det betyder, at Mads Peter Veiby nu kan bygge videre på Gug Alper, men at han, "mens klagesagen verserer", selv bærer risikoen for, at Natur- og Miljøklagenævnet på et senere tidspunkt vælger at stoppe byggeriet, hvis det skulle vise sig, at der i klagen ligger en reel problematik, der gør det nødvendigt for nævnet at trække i bremsen på projektet.