DRONNINGLUND: At Dronninglund har en smuk indkørsel, er der sikkert mange, som mener, men i Dronninglund Borgerforening mener man tilmed, at man skal gøre opmærksom på, at nu er man kommet til byen. Man har nemlig planer om at rejse en byportal over Slotsgade ved Søndervangsvej.

Formanden for borgerforeningen, Allan Danielsen, forklarer, hvordan en sådan kan konstrueres:

- Byportalen skal efter planen opføres i opmurede søjler, og det er indgangsporten til Dronninglund Slot, der har inspireret. Mellem søjlerne skal der være en rustfri stålplade med udskæringer med relationer til Dronninglund og til Eventyrstien. Under metalpladen skal der være plads til et banner, der kan udskiftes, og som fortæller om revy, byfest m.m.

Kommunens teknik- og miljøudvalg har allerede sagt god for en sådan byportal, så nu mangler blot grønt lys fra Fredningsnævnet. Området, hvor man påtænker at opstille byportalen er nemlig fredet, og normalt må der ikke bygges tættere end 15 meter fra træstammer for ikke at spolere træernes udviklingsmuligheder.

Der har endnu ikke været nogen offentlige kommentarer til projektet, men med henvisning til artiklen i sidste uges ØA siger Niels Arbøl, Dronninglund, følgende:

- "Dronninglund ønsker byportal" siges det i overskriften, men hvor mange i byen, der er blevet spurgt, fremgår ikke. Det vil ikke ligefrem bidrage til at forskønne vores by, der fra naturens og slottets side i forvejen vel har den smukkeste indkørsel til nogen by i Danmark. Der skal ikke meget til, før det bliver ødelagt, og der er ikke brug for byport eller anden tivolisering.

Niels Arbøl fortsætter med at give Dronninglund Borgerforening nogle gode råd:

- Man må ikke tro, at al slags rastløs foretagsomhed gør det bedre for borgerne eller potentielle tilflyttere. Hvis foreningen gerne vil gøre noget pænt ved byens indkørsel, kunne den i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget, der åbenbart er blevet overtalt, se at få ryddet op i det virvar af vejskilte, som har forgrimmet byens indkørsel, uden at det bidrager noget til sikkerheden.

Afsluttende siger Niels Arbøl:

- Borgerforeningens bestyrelse er sikkert en udmærket forsamling, men den behøver nu ikke af den grund at sætte sig et varigt mindesmærke ved sådan en kolos. Man må håbe, at Fredningsnævnet vil afvise projektet i erkendelse af, at skoven og træerne er pænere end en hvilken som helst byport.