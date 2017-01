En sang for skole og venskab

Han gør en indsats for de svage

Forgæves kamp for læger

Meget svær kamp for AaB

Forgæves kamp for læger

To nordjyske pokalfinaler

Farligt at låne bilen ud

BRØNDERSLEV: Vendsyssel-Gildet - Foreningen til Bevarelse af Vendelbomålet - har på søndag café-eftermiddag. Den er rykket til Saltum Sognegård, Tinghøjgade 83 i Saltum. Dagen gæst er Keld Jensen, Brønderslev, tidligere borgmester i Støvring, og far til Københavns overborgmester Frank Jensen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies