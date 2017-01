NORDJYLLAND: - Selv om vi hele tiden udvikler os og tilpasser strukturen efter markedet, så er der tre målsætninger, som vi hele tiden må have for øje:

- Vi må ikke glemme landmændene, der er den gruppe, som Hjallerup Maskinforretning oprindeligt er udsprunget fra. Vi skal fortsat satse på den gode service, som vi er kendt for - ikke noget med discount her. Sidst - men ikke mindst må vi værne om den gode ånd, som Jørgen Michaelsen repræsenterede, da han var aktiv som direktør fra 1928 til 1986.

Sådan udtrykker Jette Thielst ganske kort de tre målsætninger, som hun mener må gælde for koncernen Hjallerup Maskinforretning.

Jette Thielst er udnævnt til at være overordnet chef for butikkerne i de fire afdelinger: Hjallerup Maskinforretning, Hjørring Maskincenter, Aars Maskinforretning og Støvring Maskinforretning.

Hun kommer oprindeligt fra Sønderjylland og er uddannet som handelselev indenfor foderstoffer. Hun startede i Hjallerup Maskinforretning for 13 år siden og er efterhånden steget i graderne.

100 ansatte

De enkelte butikschefer i de fire afdelinger køber selv ind, men Jette Thielst lægger den overordnede strategi for såvel indkøb som drift af butikkerne. I hele koncernen er der omkring 100 ansatte, og ca. en tredjedel arbejder i butikkerne.

Hjallerup Maskinforretning er et aktieselskab, hvor familien Michaelsen har majoriteten af aktierne, så derfor sidder der repræsentanter for familien i bestyrelsen for virksomheden.

Familien Michaelsen

- Jørgen H. Michaelsen er ikke længere aktiv i firmaet. Jeg nåede heldigvis at være her sammen med ham, og rimeligt tit kommer han her, og det synes vi er hyggeligt. Laila H. Michaelsen er den eneste fra familien, som stadigvæk er aktiv her. Hun er marketingschef.

Hjallerup Maskinforretning er nu for alvor kommet i gang med salg fra sin web-shop.

- Det kan lyde mærkeligt, at en maskinforretning i Nordjylland nu har kunder i sin web-shop fra hele landet - selv Sjælland, men det er faktisk tilfældet, og vi vil fremover satse på dette område, idet vi har så stort et sortiment i form af rengøringsmidler, rideudstyr, værktøj, have-/parkudstyr, arbejdstøj og fodtøj, foder til hest og kæledyr, legetøj til børn - for blot at nævne nogle af produkterne. Det gør, at efterspørgslen virkeligt er der, fortæller JetteThielst.

Den økonomiske krise og krisen i landbruget var og på visse områder stadigvæk er hård ved branchen.

- Vi har tilpasset os markedet, hvor andre maskinforretninger først nu er i gang med tilpasningen. Vi er også kommet lempeligere igennem, fordi vi har et mere alsidigt sortiment af produkter og satser bevidst på virkelig god service, men Nordjylland er et decideret landbrugsområde, og det mærkes. Til gengæld slår tendenser i det danske samfund langsommere igennem heroppe. Det varede længere tid, før vi kunne mærke krisen, men så er vi først nu ved at være igennem den.