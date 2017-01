K har et borgmesterbud

Fem anholdt for knivstikkeri

ØSTER BRØNDERSLEV: "Mit liv med cirkus". Det er temaet torsdag klokken 14 i Hyggeklubben i Ø. Brønderslev. Dagens gæst i Samlingshuset er Katja Schumann. Lisbeth Christensen understreger, at arrangementet er for alle efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister.

